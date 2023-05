Elon Musk ujawnia szczegóły katastrofy Starship. System autodestrukcji nie odpowiadał przez 40 sekund

Mimo nieudanego lotu testowego, Musk pozostaje optymistą co do przyszłości Starshipa. Powiedział, że następny lot testowy odbędzie się za "kilka miesięcy" i że planuje wystrzelić Starshipa na orbitę do końca tego roku. "Jest to bardzo ważne dla przyszłości życia" - powiedział Musk o Starshipie. "Musimy być gatunkiem wieloplanetarnym".