Nie chcę 12-calowego MacBooka. Czekam na iPada z macOS

No i już pal licho na tym etapie firmy zewnętrzne, które do włożenia roboczogodzin do przeportowania oprogramowania z komputerów na tablety trzeba byłoby namawiać, ale Apple naprawdę mógłby przygotować mobilne wersje swojego sztandarowego oprogramowania z komputerów Mac. Skoro nawet producent traktuje iPadOS-a pod tym względem po macoszemu, to co mają sobie pomyśleć deweloperzy?



Ptaszki też ćwierkają, jakoby Apple miał w przyszłości połączyć jakoś iPadOS-a i macOS-a, a następca Ventury mógłby doczekać się wersji na iPady z układami Apple M2. Jeśli tak się stanie, będę bardzo wniebowzięty, ale brzmi to aż zbyt pięknie, by było prawdziwe - z tego względu dopóki nie zobaczę przynajmniej roboczego buildu takowego systemu, pozostanę sceptyczny.