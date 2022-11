Komputer do firmy - postaw na Apple! Którego Maka wybrać?

Podstawowym komputerem przenośnym Apple'a kierowanym do wymagającego użytkownika jest 13,3-calowy MacBook Pro. Najnowsza wersja ma obudowę przypominającą tańszego MacBooka Air oraz swoich poprzedników. Wyposażono ją za to w procesor Apple M2 znany z tego droższego wariantu MacBooka Air. Do tego w przeciwieństwie do tych bazowych notebooków Apple'a, ma aktywne chłodzenie.