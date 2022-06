M2 jest szybszy niż M1, ale wolniejszy niż M1 Pro. Apple narobił bałaganu

Warto przy tym też dodać, że wyższe wyniki w benchmarkach to nie jedyne, co Apple M2 ma do zaoferowania. Apple dorzucił tu Silnik multimedialny znany z procesorów Apple M1 Pro, Max i Ultra. Zapewnia on przede wszystkim sprzętową akcelerację obsługi H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW.