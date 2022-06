Badacze odkryli dziurę nie do załatania w procesorach M1. Apple mówi, że nie ma o czym mówić

Wedle badaczy z Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Massachusetts Institute of Technology (MIT CSAIL), którzy odkryli potencjalną lukę bezpieczeństwa nazywaną Pacmanem, mamy tu do czynienia z problemem na poziomie sprzętowym. Oznacza to, że nie da się naprawić takiej usterki w pełni aktualizacją oprogramowania, a to mogłoby być dla Apple'a prawdziwą katastrofą i skończyć się największą akcją zwrotów w historii.