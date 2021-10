Od czasu premiery MacBooków z M1 wielu analityków i inwestorów zaczęło wzywać Intela i AMD do zmiany strategii. Osiągi komputerów Apple’a miały dowodzić, że architektura x86 to ślepa uliczka w drodze do rozwoju. I że należy ją porzucić na rzecz ARM. Wszystko to z powodu jednej linii produktowej, jaką jest Apple MacBook. Tyle że to tylko jeden z punktów widzenia. Jest też inny, w którym to nie x86, a Intel wypada dość blado. A to zasadnicza różnica.