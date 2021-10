Do Internetu wyciekły pierwsze benchmarki układów Intel Core 12. generacji, znanych też jako Alder Lake. Nadal bazują one na architekturze x86, jednak po raz pierwszy u Intela zastosowano w nich rdzenie o różnym rozmiarze i wydajności – podobnie jak w układach Apple’a. Pierwsze testy tych procesorów pod Windowsem 10 były ponoć rozczarowujące. Te jednak zostały wykonane pod Windowsem 11, który jest zoptymalizowany pod ich zupełnie nową mikroarchitekturę. Wyniki mówią same za siebie.