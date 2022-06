Ten ruch ze strony Apple'a jest niezwykle bulwersujący i to z kilku powodów. Po pierwsze firma nie informuje o tym wprost, że nowy laptop ma gorsze parametry od poprzednika (chociaż jest do niego sporo droższy!), a po drugie MacBook Pro z chipem Apple M1 został wycofany z oferty. Klienci, którym zależy na szybkim dysku, nie mają wyboru i muszą dopłacić aż 1200 zł do wersji z 512 GB pamięci.