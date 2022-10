Piekło zamarzło. Aplikacje Apple'a trafią na Windowsa 11

Co więcej, nie licząc pożałowania godnej aplikacji iTunes, Apple przez większość czasu udaje, że komputery z Windowsem nie istnieją. Jeśli nie posiadasz Maca, to z kluczowych usług – jak iCloud, Apple Music czy Apple TV – możesz korzystać co najwyżej w przeglądarce, do tego w ograniczonym zakresie (np. Apple Music nie oferuje w przeglądarce standardu Lossless). Wszystko wskazuje jednak na to, że ten stan rzeczy niebawem się zmieni.