Łazik Perseverance przygotował przesyłkę. Teraz musi poczekać na kuriera

Warto zauważyć, że Three Forks to swoisty punkt zapasowy. W każdym z miejsc, w którym Perseverance pobierał próbki, wykonywano tę procedurę dwukrotnie. Dlatego też teraz łazik pozostawi 10 próbek w jednym miejscu, a dziesięć takich samych będzie miał wciąż na swoim pokładzie. Plan jest bowiem taki, że to sam łazik przekaże próbki kurierowi. Nigdy jednak nie wiadomo jak potoczy się jego misja, więc zaplanowano zapas awaryjny.