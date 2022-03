Z tego też powodu podjęto decyzję, aby w kierunku Marsa wysłać dwie sondy. Rakieta powrotna będzie znajdowała się na jednej, a łazik transportujący próbki od Perseverance do rakiety na pokładzie drugiej sondy. Zdecydowanie jest to duża zmiana profilu całej misji. Nic zatem dziwnego, że już teraz start obu sond przeniesiono z 2026 na 2028 rok. Przybycie próbek na Ziemię także opóźni się do co najmniej 2033 roku. Oznacza to, że wciąż mamy ponad dekadę czekania na próbki, których część już jest spakowana w fiolki próżniowe znajdujące się na pokładzie łazika. One jeszcze nie wiedzą, że po raz kolejny światło dzienne zobaczą co najmniej za 11 lat. Może to i dobrze.