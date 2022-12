Trudno mieć żal do mniej zamożnych Polaków - zwłaszcza w kontekście skomplikowanej bieżącej sytuacji geopolitycznej i wysokich cen energii - o to, że próbując ogrzać swoje domy stosują metody i opał, których jako ekologiczne określić się nie da. Faktem jest jednak to, że smog w Polsce to ogromny problem. Pod koniec listopada według pomiarów World Air Quality, Kraków był trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem... na świecie. Wyprzedziły go tylko Pekin i Delhi. Szykuje się zdrowotna, w szczególności onkologiczna, katastrofa.