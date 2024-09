Od trzech tygodni nie dotknąłem AirPodsów. Dyson OnTrac - recenzja Spider’s Web

Bardzo z tego powodu się cieszę, bo AirPods Max niby też same się usypiają i wyłączają po włożeniu do etui, ale nie zawsze to jednak działa i zdążyło mi się, że AirPods Max grały dalej nawet włożone do etui i wrzucone do plecaka. Cieszę się, że Dyson nie zrezygnował z fizycznego przycisku wyłącznika na lewej słuchawce. Wolę mięć kontrolę nad tym, kiedy słuchawki mają być rzeczywiście całkowicie wyłączone.



W tej samej słuchawce jest dotykowy czujnik, który po stuknięciu pozwala aktywować redukcję hałasu lub włączyć tryb transparentny. Niestety ten sposób przełączania miedzy trybami nie działa za dobrze. Przez trzy tygodnie nieskończoną liczbę razy uderzałem w słuchawki, co nie powodowało absolutnie żadnej reakcji. Czasami ta funkcja działa bezbłędnie i słuchawki zmienią tryb co każde dwukrotne stukniecie, a innym razem seria dwukrotnych stuknięć nie wywołuje absolutnie żadnej zmiany. Nie muszę mówić, że takie walenie dłonią w słuchawki w miejscu publicznym, połączone z irytacją na naszej twarzy i ponowne mocniejsze walenie i dalsza irytacja, wyglądają dla innych ludzi dość komicznie i nie są najlepszą reklamą dla Dysona. Od razu widać, że użytkownik tych słuchawek ma jakiś problem.



Natomiast na prawej słuchawce znajduje się wielofunkcyjny joystick, który jest świetny. Pozwala na sterowanie głośnością (góra i dół), przełączenie utworów (prawo i lewo) oraz wywoływanie asystent głosowego - na iPhonie jest to Siri, która może na tle asystentów AI jest głupia, ale za to nie mówi po polsku. No ale to już nie wina Dysona.