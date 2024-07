Tego Dysona założysz na głowę. Najnowszy produkt marki robi wrażenie

Ważnym elementem słuchawek Dyson MyTrac jest możliwość dopasowania słuchawek do swoich upodobań. Oprócz podstawowej wersji niebiesko-miedzianej do dyspozycji jest także wariant szaro-żółty, czerwono-czarny, czy klasyczny czarny. Co ciekawe, słuchawki można mocno personalizować – dostępne są nakładki w różnych kolorach, podobnie jak same nauszniki w wielu wariantach. Wygląda to naprawdę zachęcająco.