Nothing ma nowe słuchawki. Wyglądają jak żadne inne

Dla przypomnienia, pierwszym produktem Nothing były słuchawki Nothing Ear (1), a drugim produktem był smartfon Nothing Phone (1). Słuchawki nie były może wybitne, ale wyróżniały się wyglądem i całkiem niezłym stosunkiem ceny do jakości, natomiast telefon Phone (1) miał swoje pięć minut. Jest świetnie wyceniony, ma dobre podzespoły, znośne aparaty, a przy tym naprawdę wyróżnia się wyglądem.