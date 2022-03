Dyson zrobił słuchawki z maską przeciwpyłową. Wyglądają kosmicznie i przydadzą się w brudnych polskich miastach

Kompresory umieszczone w nausznikach słuchawek Dyson Zone zasysają powietrze przez dwuwarstwowe filtry, zaprojektowane tak, by zmieściły się w ograniczonej przestrzeni elementów konstrukcyjnych słuchawek. Ujemnie naładowane elektrostatyczne materiały filtrujące wychwytują bardzo drobne cząstki, takie jak alergeny czy cząstki pyłu hamulcowego, spalin przemysłowych, czy pochodzące z placów budowy, zaś wzbogacona potasem warstwa węglowa pochłania emitowane w mieście gazy, takie jak NO 2 czy SO 2 . Kompresor doprowadza oczyszczone powietrze do nosa i ust użytkownika za pomocą bezdotykowej przyłbicy, uformowanej przy użyciu elastycznych kanalików, które umożliwiają przepływ oczyszczonego powietrza do ust i nosa użytkownika.