Kiedy myślimy o zachodzących od lat zmianach klimatu, wiemy, że największym naszym sprzymierzeńcem w walce z tymi zmianami są drzewa. Jakby nie patrzeć to one pochłaniają ogromne ilości węgla z atmosfery, ograniczając postępujący wzrost temperatury. Jak się jednak okazuje, nie jest to wszystko, co robią drzewa.