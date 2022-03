Ich urządzenie generuje wodę z powietrza. Pomagają ludziom w wysuszonych regionach, a kasę wyłożył Bill Gates

W 2014 r. Cody Friesen z Uniwersytetu Stanu Arizona opracował nowatorską metodę pozyskiwania wody właśnie z powietrza. Na pierwszy rzut oka opracowane przez niego urządzenie wygląda jak typowe panele słoneczne. Ta farma jednak nie generuje elektryczności a wodę, choć działa w podobny sposób. Wentylatory wtłaczają powietrze w tzw. hydropanele, które z kolei wychwytują z powietrza parę wodną. Wykorzystując energię słoneczną owa para wodna, która w panelach osiąga stężenie 1000 razy wyższe niż w atmosferze ulega skraplaniu i kierowana do specjalnych pojemników. Można zatem powiedzieć, że faktycznie w tym przypadku woda bierze się prosto z powietrza. Tego typu technologia może przynajmniej częściowo wyhamować skutki coraz trudniejszego dostępu do wody pitnej na świecie. Jak wskazują pomysłodawcy hydropaneli, w samych Indiach jest 800 000 wsi, które nie mają dostępu do świeżej wodny pitnej i ten problem póki co jedynie się pogłębia.