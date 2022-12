YouTuber poleci w prawdziwą podróż wokół Księżyca. Japoński miliarder ujawnia załogę

To jest wciąż największa niewiadoma dotycząca całej misji. Rozwój Starshipa został zatrzymany w 2021 roku kiedy Federalna Administracja Lotnictwa postanowiła przeprowadzić szczegółowy przegląd wpływu należącego do SpaceX kompleksu Boca Chica w Teksasie na środowisko. Pierwotnie planowany na sierpień 2021 roku pierwszy testowy lot Starshipa musiał zostać przełożony do czasu zakończenia przeglądu. Termin zakończenia procedury był następnie wielokrotnie przekładany. Choć sam przegląd się już zakończył, SpaceX wciąż nie otrzymał zielonego światła na przeprowadzenie startu rakiety. Jeszcze kilka miesięcy temu Elon Musk wskazywał na początek grudnia jako potencjalną datę startu. Tymczasem początek grudnia już minął, a informacji o Starshipie lub nawet o przygotowaniach do startu nie ma.