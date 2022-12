Chrome zyskuje nową, świetną funkcję i staje się idealną przeglądarką dla bałaganiarzy

Chrome na wszystkich obsługiwanych systemach został zaktualizowany do wersji 108. Wraz z nową wersją przeglądarka zyskała nową funkcjonalność: trzy niestandardowe operatory do wbudowanej w pasek adresu wyszukiwarki. Służą one do przeszukiwania otwartych kart, witryn i aplikacji odwiedzanych wcześniej przez użytkownika oraz do zakładek.