Wideo dnia: Gdyby stacja kosmiczna krążyła wokół Ziemi tam, gdzie latają samoloty

Samoloty pasażerskie realizujący trasy międzynarodowe przez większą część trasy przebywają na wysokości 10-12 kilometrów. Konkretna wysokość zależy od wielu czynników takich jak ograniczenia narzucone przez kontrolerów ruchu lotniczego, warunki pogodowe, silne wiatry strumieniowe w wyższych warstwach atmosfery itd. Samolot wyposażony w silniki turbowentylatorowy na takiej wysokości porusza się z prędkością rzędu 800-1000 km/h względem powierzchni (co także zależne jest od wiejących wiatrów, bowiem samolot przemieszcza się względem otaczającej go masy powietrza). Jak duży jest samolot? Najpopularniejszy samolot pasażerski na świecie, Boeing 737 ma długość ok. 40 metrów. Najnowszy szerokokadłubowy Boeing 787 Dreamliner ma natomiast długość rzędu 63 metrów.