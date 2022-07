Koniec Międzynarodowej Stacji Kosmicznej! Rosjanie ogłosili, że się wycofują

Taki obrót spraw zdecydowanie sprawia, że pozostali uczestnicy projektu znajdą się w trudnej sytuacji. Stany Zjednoczone zdecydowane były kontynuować projekt ISS do 2030 roku i nawet w takim scenariuszu - jak wskazuje ostatnio opublikowany raport - nie ma szans, aby na orbicie pojawiło się do końca dekady jakiekolwiek zastępstwo dla ISS. To z kolei oznacza, że za kilka lat sytuacja może wyglądać tak, że na orbicie będzie tylko jedna stacja kosmiczna. Będzie nią budowana obecnie przez ChrL stacja kosmiczna Tiangong.