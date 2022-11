Szybko poszło - Musk już straszy bankructwem Twittera

O tym, co dzieje się z Twitterem po przejęciu go przez Elona Muska będą zapewne pisać w podręcznikach do ekonomii w rozdziale zatytułowanym 'najbardziej drastyczny przykład źle poprowadzonego przejęcia firmy'. Nie minęły dwa tygodnie, a Musk już straszy bankructwem Twittera.