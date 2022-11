Musk: Nie płacisz za Twittera, twoje tweety są niewidoczne

W tym momencie Twitter staje się jeszcze bardziej hermetycznym i elitarnym medium społecznościowym niż dotychczas. Nieprzyzwoicie ciekawe będzie obserwowanie, kto zdecyduje się płacić za to, by tweety docierały do obserwujących. Obstawiam, że będą to przede wszystkim organizacje, firmy, politycy i celebryci, czyli dokładnie ci, którym zależy na tym, by głosić swoją prawdę - najczęściej jedyną i objawioną, i która z tzw. prawdą obiektywną (o ile w ogóle taka istnieje) ma mało wspólnego.