Za kilka dni startuje pierwszy kurier księżycowy. Prywatna firma dostarczy łazik

Start misji zaplanowany jest na środę, 30 listopada o godzinie 9:39 polskiego czasu. Wtedy to rakieta Falcon 9 startująca z Bazy Sił Kosmicznych na Przylądku Canaveral na Florydzie wyniesie lądownik w podróż na Księżyc. Lot do Srebrnego globu potrwa co najmniej cztery miesiące. Próby lądowania można zatem spodziewać się najwcześniej w kwietniu 2023 r.