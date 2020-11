41 interakcji

Już w lipcu 2021 r. na szczycie rakiety Vulcan Centaur wystartuje misja Peregrine Mission One for NASA. Celem misji będzie obszar Jeziora Śmierci (Lacus Mortis) znajdujący się w północno-wschodniej części Księżyca.

Lądownik Peregrine dostarczy na powierzchnię Księżyca 18 różnych ładunków dla przeróżnych firm z różnych branż. Szczególnie ciekawym ładunkiem będzie ten przygotowany przez firmę Celestis. Jest to pierwsza firma z sektora kosmicznego, która oferuje wynoszenie w przestrzeń kosmiczną prochów osób zmarłych, które zażyczyły sobie takiego właśnie pochówku.

Planowane miejsce lądowania misji Peregrine One

Dlaczego to interesujące?

Otóż właśnie w ramach tej misji w kierunku Księżyca poleci DNA Arthura C. Clarke’a, legendarnego pisarza science-fiction, autora Odysei Kosmicznej, która zarówno w formie książkowej, jak i w późniejszej adaptacji Stanleya Kubricka zdefiniowała myślenie o kosmosie dla całego pokolenia, albo nawet i dwóch. Dla Celestis misja ta nosi nazwę Luna 02. Na pokładzie lądownika Peregrine znajdzie się sześć pojemników Celestis, a w każdym z nich będzie kilkanaście kapsuł na szczątki osób, które zdecydowały, że po śmierci fajnie byłoby polecieć na Księżyc.

To właśnie na Księżycu znajduje się monolit pozostawiony przez obcą cywilizację, odkryty przez bohaterów powieści. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, możecie na szybko zobaczyć o co chodzi w scenie poniżej, a następnie bezzwłocznie zabrać się za obejrzenie całego filmu, przeczytanie książki i wchłanianie całej twórczości Clarke’a.

To nie pierwsza taka misja w historii Celestis

Zazwyczaj firma zajmuje się wysyłaniem symbolicznych ilości prochów osób zmarłych w loty suborbitalne. Przy czym warto zauważyć, że i Księżyc nie będzie dla niej nowym terytorium. Ponad dwadzieścia lat temu, w 1998 roku na pokładzie sondy Lunar Prospector w kierunku Księżyca poleciały prochy Eugene Shoemakera, legendarnego i zasłużonego astrogeologa. To właśnie ta misja nosi nazwę Luna 01. Obie misje różni jednak fakt, że o ile Luna 02 wyląduje na powierzchni Księżyca, to Luna 01 wraz z sondą Lunar Prospector rozbiła się o powierzchnię Księżyca 31 lipca 1999 r.

Przypadek Arthura C. Clarke’a jest trochę inny

W 1999 r. pisarza w jego domu na Sri Lance odwiedził Rick Fleeter, inżynier z NASA, który pobrał od niego próbki włosów, aby w przypadku możliwości realizacji misji DNA autora mogło trafić na Księżyc. Clarke zmarł w 2008 roku w wieku 90 lat.