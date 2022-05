Chcą grzebać banki danych pod powierzchnią Księżyca. Aby po tej cywilizacji coś zostało

Jakby nie patrzeć cokolwiek by się nie wydarzyło na Ziemi, jakakolwiek zagłada by nas nie dopadła, nie miałoby to absolutnie żadnego wpływu na to, co się stanie z danymi zapisanymi pod powierzchnią Księżyca. W ten sposób, to nawet światowe banki ziaren, takie jak chociażby ten na Svalbardzie, nie gwarantują porównywalnego bezpieczeństwa. Nie mówiąc już o tym, że na skutek zmian klimatycznych, także i to pozornie bezpieczne miejsce miało niedawno problemy związane z podtopieniami, których przyczyną był... topniejący na skutek zmian klimatycznych lód.