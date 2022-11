Chińczycy wyprodukowali paliwo rakietowe z próbki regolitu księżycowego. To działa!

Teraz chińscy naukowcy pochwalili się swoim nowym osiągnięciem. Udało im się bowiem zamienić próbkę regolitu (czyli pyłu pokrywającego powierzchnię Księżyca) w odrobinę paliwa rakietowego i tlen. Wyobraźmy sobie, jakie to może mieć implikacje na przyszłość. Potencjalne chińskie misje załogowe, które mogą rozpocząć się jeszcze pod koniec obecnej dekady - Chińczycy wspominają o 2028 roku - mogą już na miejscu prowadzić pierwsze eksperymenty z produkcją paliwa rakietowego na miejscu. Jeżeli taka produkcja okazałaby się możliwa na powierzchni Księżyca, to może to zmienić znacząco przyszłość podboju przestrzeni kosmicznej. Każde paliwo wyprodukowane na Księżycu, to paliwo, którego nie trzeba rakietami wynosić z Ziemi na orbitę okołoziemską, co jest niezwykle kosztowne.