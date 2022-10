Na Księżyc poleci latarka. Zajrzy tam, gdzie nikt jeszcze nie zaglądał

Od wielu lat już słyszymy, że istnieją takie miejsca na Księżycu, w których wody, a właściwie lodu wodnego może być całkiem dużo. Mowa tutaj oczywiście o kraterach znajdujących się w pobliżu biegunów naszego satelity. Ze względu na to, że w pobliżu tych kraterów Słońce znajduje się zawsze blisko lokalnego horyzontu, to promieniowanie słoneczne nigdy nie dociera na dno tych kraterów. To z kolei oznacza, że tuż przy samym dnie znajdują się miejsca wiecznie zacienione. Jeżeli w takie miejsce trafią cząsteczki wody, to nic ich już stamtąd nie wygoni. Powoli będą akumulowały się na dnie.