Windows 12 na pierwszej grafice. Tak wygląda nowy system Microsoftu

Trwa premiera nowego systemu operacyjnego, jakim jest Windows 11 22H2. To cicha premiera, bo de facto stanowi on darmowe uaktualnienie dla wszystkich posiadaczy Windowsa 11, którego pełna nazwa to Windows 11 21H2. Co dalej? Wiemy już, że Microsoft nie będzie tym razem czekał na kolejne Duże Uaktualnienie, by wprowadzać do systemu drobne zmiany. Dla przykładu jeszcze w tym miesiącu użytkownicy Windowsa 11 22H2 dostaną drobne uaktualnienie, wprowadzające obsługę kart w Eksploratorze plików. Ale co dalej?