Pomagają namierzyć zgubiony bagaż. Linie lotnicze każą je wyłączać

Pomimo że niemiecki przewoźnik zasady przewozy bagażu opiera o międzynarodowe wytyczne, w praktyce Lufthansa jest jedyną linią lotniczą na świecie wymagającą wyłączenia AirTagów. Potwierdzają to rzecznicy lotnisk w Berlinie i Monachium, którzy zgodnie mówią, że nie istnieją odgórne wytyczne co do przewozu AirTagów w bagażu rejestrowanym, inne niż wymogi nakładane na obsługę lotniska przez same linie lotnicze.