Wodór przyszłością ogrzewania? Wyjaśniamy, czym są kotły wodorowe

Jak sama nazwa wskazuje, jest to kocioł, który do wytworzenia ciepła spala wodór zamiast gazu ziemnego (lub metanu). Urządzenia te działają w bardzo podobny sposób do kotłów na gaz ziemny, spalając wodór, co z kolei powoduje powstanie gorących gazów spalinowych, które można wykorzystać do ogrzewania wody. Tak ogrzana woda może być przechowywana do późniejszego wykorzystania i pompowana do grzejników w celu ogrzania domu.