Czyste Powietrze Plus zakłada prefinansowanie nawet 50 proc. kwoty objętej programem. Osoby z dochodem rocznym do 1000 tys. zł mogą liczyć na dofinansowanie do 30 tys. zł, zaś podwyższony poziom dofinansowania wynosi do 37 tys. zł i jest on przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których przeciętny dochód na osobę nie przekracza 1564 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) i 2189 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).