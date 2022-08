NFS: Heat, czyli najnowsza odsłona cyklu Need for Speed, to jeden z tytułów, które trafią do PS Plus na wrzesień 2022 r. Na tym jednak nie koniec. Oprócz tego gracze będą mogli pobrać dwie inne gry w ramach PS Plus Essential, a baza PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium również zostanie rozbudowana o nowe tytuły.