Nie dziwi, że obaj najwięksi producenci konsol do gier mają chrapkę na integrację z Discordem. Chociaż zarówno sprzęty z rodziny Xbox, jak i PlayStation obsługują chat głosowy, to jest on dostępny tylko w ramach tej jednej platformy. Jeśli ktoś chce rozmawiać podczas zabawy z posiadaczem peceta, urządzenia mobilnego lub konsoli innej firmy, to musi się dzisiaj nakombinować i np. podpinać do słuchawek konsolę i telefon naraz.