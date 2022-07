To już oficjalne: Discord trafi na konsole Microsoftu. Integracja z popularną usługą do komunikacji wykorzystywaną przez graczy daje wreszcie nadzieję na to, że granie w gry obsługujące cross-play nabierze więcej sensu. Jak na razie możliwość wspólnej zabawy posiadaczy PlayStation, Xboksów i pecetów to w wielu przypadkach typowa wydmuszka.