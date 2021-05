Discord stanie się oficjalnym komunikatorem PlayStation

Discord odrzucił zaloty Microsoftu i odmówił bycia przejętym przez giganta z Redmond. Firma chce kontynuować samodzielną działalność i chce niebawem złożyć swoją pierwszą publiczną ofertę. A także właśnie zacieśniła więzy z PlayStation.

Discord to jeden z najprężniej działających zbiorów społeczności w Internecie. Łączy grupy dowolnych zainteresowań – od szydełkowania czy turystyki aż po społeczności specjalistów zainteresowanych wyjątkowo niszowymi tematami. Szczególnym powodzeniem cieszy się w środowisku graczy – być może to właśnie dlatego plotki o przejęciu usługi przez Microsoft były interpretowane jako chęć głębszej integracji Discorda z platformą Xbox.

Do rzeczonego przejęcia nie doszło jednak do skutku. Discord wybrał samodzielność, oraz… partnerstwo z PlayStation. Jak właśnie ogłosiło Sony, popularna usługa zostanie zintegrowana z platformą PlayStation Network. Koniec prac przewidywany jest na początek przyszłego roku.

Discord zintegrowany z PlayStation. Jak to ma działać?

Na dziś Xbox Live i PlayStation Network pozwalają na łączenie kont z Discordem. Efekt tego połączenia jest jednak dość kosmetyczny: widać wówczas w komunikatorze w co dany użytkownik gra w danej chwili. Integracja z PlayStation ma zapewnić użytkownikom konsol Sony dostęp do pełnej funkcjonalności Discorda – w tym do rozmów grupowych w ramach całej sieci Discord, niezależnie od platformy.

Integracja Discorda z PlayStation Network nie ma jednak charakteru wyłącznie partnerskiego. W zamian za możliwość wpięcia usługi do konsol PlayStation, Sony zainwestowało w Discorda gotówkę – kwota, niestety, nie została podana do publicznej wiadomości.