Wyciekł nowy Need for Speed. Wyjdzie na telefony, ale ma otwarty świat i wygląda naprawdę nieźle

Jak zauważa redaktor NFS Polska, miasto z mobilnego Need for Speed 2022 to Palm City. Aglomeracja pojawiła się wcześniej w odsłonie Need for Speed Heat. Model jazdy ma przypominać ten z mobilnej odsłony Need for Speed Edge. W grze niestety zabraknie policyjnych pościgów (przynajmniej na razie). Tytuł będzie dystrybuowany w modelu Free2Play, opierając się na mikro-transakcjach wewnątrz programu. Pierwsi testerzy wersji alfa mogą się ścigać takimi pojazdami jak McLarenem F1, Lamborghini Aventador SVJR i Lamborghini Gallardo.