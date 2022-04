Ubisoft pokazuje Rainbow Six Mobile. Gra na telefon wygląda szokująco dobrze, niemal jak na konsoli

Z ponad 300 godzinami na liczniku konsolowego Rainbow Six Siege (wersje PS4 + PS5), doskonale rozumiem fenomen tej sieciowej strzelaniny. Siege oferuje coś, czego brakuje takim seriom jak Call of Duty czy Battlefield: taktyczny wymiar, który sprawia, że jeden mały detal może decydować o życiu oraz śmierci. Błyskawiczny time to kill, konieczność drużynowej współpracy, duży nacisk położony na komunikację oraz arsenał ciekawych gadżetów i możliwe do zniszczenia otoczenie: wszystko to składało się na grę, przy której spędziłem dziesiątki wieczorów.