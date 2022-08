Jest problem z pszczołami. Przez pestycydy nie są w stanie latać prosto

Pszczoły miodne do orientowania się w przestrzeni wykorzystują wzrok. Sygnały, które rejestrują oczy, są niejako podstawą decyzji o tym czy pszczoła poleci dalej w linii prostej, czy zmieni kierunek lotu. Naukowcy wyszkolili badane pszczoły do reagowania na widoczne na ekranach pionowe pasy, które poruszały się od lewej strony do prawej i z powrotem. Wytresowane pszczoły starały się lecieć cały czas w kierunku przestrzeni między oboma pasami. Gdy pasy się przesuwały, pszczoły także zmieniały kierunek lotu, aby utrzymać prawidłowy kierunek.