Pszczoły nie umieją latać. Przynajmniej w jednym konkretnym przypadku

Można zatem powiedzieć, że pszczoły doskonale orientują się w przestrzeni, kiedy mogą precyzyjnie monitorować wysokość lotu nad lądem. Kiedy ląd pod nimi znika tracą punkt odniesienia, orientację w przestrzeni i zaczynają spadać. Warto tutaj jednak zauważyć, że jest to wina techniki lotu wykorzystywanej przez pszczoły, a nie przez wszystkie owady. Muszki owocowe wpuszczone do tego samego tunelu, w ogóle nie zwracały uwagi na znajdujące się w nim lustra. Ewidentnie owady te wykorzystują inny system nawigacyjny do określania swojego położenia w przestrzeni podczas lotu.