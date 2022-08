Jaki jest najlepszy telewizor czy monitor dla gracza entuzjasty? Ten szybki. Ten, który zapewni wyraźny obraz nawet w dynamicznej strzelaninie generowanej z precyzją setek klatek na sekundę. Do tej pory wyświetlacze OLED miały niewiele graczom w tej materii do zaoferowania. To właśnie się zmienia.