Zapomnij o Apple Studio Display. Można już kupić pierwszy na świecie monitor QD-OLED. Cena zwala z nóg

34-calowy Alienware AW3423DW, bo pod taką jakże chwytliwą nazwą ów monitor jest oferowany, pracuje w rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. To może rodzić pewne zdziwienie, bowiem produkt high-endowy intuicyjnie kojarzy się z rozdzielczością 4K, a więc 3840 x 2160 pikseli. Ten produkt jest jednak skierowany w stronę graczy, a ci preferują ultrapanoramiczne monitory. Karty graficzne zdolne do uciągnięcia gier 3D w trybie ultrapanoramicznym i 2160p są na dziś w praktyce nie do dostania. No chyba że ktoś ma wolną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Decyzja Alienware’a wydaje się bardzo mądra.