Owszem, monitor Studio Display podłączysz do komputera z Windowsem, ale Apple zadbał, byś poczuł się gorszy

Trzeba bowiem zauważyć, że w monitorze Display Studio mamy do czynienia z panelem, który Apple bez większych zmian stosuje już od 2014 r. Jest to ekran IPS 27" z rozdzielczością 5120 na 2880 pikseli, odświeżaniem 60 Hz i paletą barw P3. Apple co prawda zastosował teraz nieco lepsze podświetlenie, bo Studio Display oferuje 600 zamiast 500 nitów jasności, ale to nadal za mało do wyświetlania treści HDR, więc ekran po prostu nie wspiera obrazu HDR.