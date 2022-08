Na wybuch supernowej jeszcze chwilę poczekamy. Naukowcy wiedzą co się przydarzyło Betelgezie

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że bąbel konwekcyjny, o którym mowa ma średnicę 1,5 mln km, czyli - w co trudno uwierzyć - jest większy od naszego Słońca. Z drugiej strony, gdyby środek Betelgezy umieścić tam, gdzie znajduje się środek Słońca, to jej powierzchnia znajdowałaby się za orbitą Jowisza, a Merkury, Wenus, Ziemia i Mars znajdowałyby się we wnętrzu gwiazdy. Mówimy tutaj zatem o kolosalnej gwieździe, dla której nawet tak duży bąbel jest… stosunkowo mały.