Co z tą Betelgezą? Chińscy astronomowie podejrzewają plamy na powierzchni gwiazdy

Wbrew obawom/nadziejom tym razem obeszło się bez eksplozji, a gwiazda wróciła do pełni jasności kilka tygodni później. Od tego czasu jednak astronomowie starają się rozwikłać zagadkę tego tajemniczego spadku jasności. Dominująca teoria mówi obecnie, że gwiazda wyemitowała potężną chmurę pyłu i to właśnie ten gęsty obłok przesłonił nam część gwiazdy, przez co dla obserwatorów na Ziemi jej jasność spadła.

Wykorzystując teleskopy znajdujące się w Obserwatorium Weihai na Uniwersytecie Shandong w Jinan do obserwacji zarówno w okresie pociemnienia, jak i w okresie powrotu do pełni jasności, naukowcy przyglądali się temperaturze gwiazdy i jej fluktuacjom.

Według badaczy, gdy jasność gwiazdy była najniższa, temperatura jej powierzchni wynosiła ok. 3200 stopni Celsjusza. Gdy gwiazda - niczym feniks z popiołów - powróciła do pełni blasku, temperatura wzrosła o kolejne 170 stopni Celsjusza.

Czy zatem gwiazda wyemitowała duży obłok gazu, czy też na jej powierzchni pojawiła się potężna plama, pozostaje na razie pytaniem bez odpowiedzi. Nie zmienia to faktu, że gwiazda wróciła do żywych i jeszcze zapewne przez setki tysięcy lat będzie świeciła nam nad głową, zanim ostatecznie skończy swoje życie w potężnej eksplozji supernowej. To z kolei daje do myślenia: powszechnie przyjmujemy, że Betelgeza jest gwiazdą u końca swego życia, bo zostało jej być może zaledwie 100 000 lat życia. Patrząc jednak na delikatność życia na Ziemi i naszą tendencję do niszczenia Ziemi i sprowadzania zagłady na samych siebie, tak naprawdę nie wiadomo kto zniknie pierwszy: ludzkość czy Betelgeza.