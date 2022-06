Wodociągi wyłączają wodę Polakom. Upały i susza powodują przerwy w dostawie wody

Daleko nam do bitew o wodę, jak już dzieje się to w Indiach, ale informacje - w odróżnieniu od wody płynące z wodociągów nie nastrajają optymistycznie. Wody zaczyna brakować, ale ludzie zamiast do celów bytowych wykorzystują ją np. do podlewania ogródków. Dlatego niektórzy nie będą mieć jej wcale przez jakiś czas.