Korzystanie z łodzi podwodnej tego typu nie miałoby większego sensu, gdyby ograniczało się do imprezowania w zamkniętej przestrzeni jedynie ze świadomością znajdowania się pod wodą. Tak jednak nie jest, bowiem łódź została wyposażona w 14 dużych okien, przez które można obserwować życie morskie podświetlone przez specjalne zewnętrzne reflektory. Zważając na to, że UWEP może zanurzać się na głębokość nawet 200 metrów, to jestem przekonany, że w trakcie kilkunastogodzinnej imprezy, kilka godzin każdy z pewnością poświęciłby na przyglądaniu się temu co przepływa za oknem.