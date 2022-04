Jeżeli jesteś bardzo bogatą osobą, która chciałaby wykorzystać swoje pieniądze do odwiedzenia miejsca, którego nikt z twoich znajomych jeszcze nie widział to masz dwie opcje: albo polecisz ponad sto kilometrów nad powierzchnię Ziemi, przekroczysz granicę kosmosu i zostaniesz astronautą, albo zanurzysz się głęboko pod powierzchnię wody. Paradoksalnie są to te dwie domeny, które dostępne są dla człowieka od stosunkowo niedawna i trzeba przyznać, że obie są niezwykle fascynujące.