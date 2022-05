6G niedługo zastąpi 5G i LTE. Gdy nadejdzie, nastąpi koniec smartfonów

Fińska firma ustami swojego szefa przekonuje, że do 2030 r. smartfony, którymi posługujemy się dzisiaj, stracą rację bytu i nie będą już "najpopularniejszym interfejsem" do łączenia się z globalną wioską. Związane ma to być z rozwojem komputerów kwantowych, które dojrzewają do tego, by korzystać z nich w zastosowaniach komercyjnych.